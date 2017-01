Koren voeren Dialoog in Muziek in Hoofddorp

Archieffoto United Photos Koor Route 66 in actie tijdens de vorige Dialoog in Muziek.

HOOFDDORP - Dertien koren doen op zondag 29 januari mee aan de 21e editie van Dialoog in Muziek in de Hoofddorpse Marktpleinkerk.

Door Wessel Mekking - 16-1-2017, 18:16 (Update 16-1-2017, 18:17)

Onder meer maatschappijkritisch koor Morrend Volk en het honderdkoppige Route 66, maken hun opwachting. Ook barbershopkoor Singing Unlimited is van de partij. Tussen 14 en 17.30 uur mag elk koor een kwartier lang op het podium staan.

Thema van deze Dialoog in Muziek, traditiegetrouw de afsluiting van de Gebedsweek voor de Eenheid, is ’beelden in muziek’. Morrend Volk schetst bijvoorbeeld het beeld van een vluchteling. De entree is gratis, bij de deur is wel een collecte.

Het publiek kan de hele middag bijwonen maar ook tussendoor binnen komen lopen. De presentatie is in handen van Rien Wattel.