Winkelwagen meenemen niet verboden

HOOFDDORP - Winkelwagentjes mee naar huis nemen is niet langer verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Haarlemmermeer.

Door Bart Boele - 16-1-2017, 17:48 (Update 16-1-2017, 17:48)

Raadslid Arjo van Bezooijen (Christenunie-SGP) vraagt zich af waarom. ,,In diverse tuinen rond winkelcentra zijn winkelwagentjes te vinden. Waarom staat daar niet langer een sanctie op’’, wil hij weten. Volgens burgemeester Theo Weterings is dat niet nodig. ,,De ervaring leert dat supermarkteigenaren ze ophalen omdat winkelwagentjes prijzige karretjes zijn. Het is normaal maatschappelijk gedrag om zo’n probleem onderling op te lossen.’’

