Sjeddy was niet het doelwit

Archieffoto Jacob van der Meulen De plek waar Sjeddy overleed ontwikkelde zich tot ontmoetingsplaats.

HAARLEM - De fatale messteek trof die Nieuwjaarsnacht de verkeerde persoon in het hart. Sjeddy Taher Ibrahim was helemaal niet het doelwit in een uitzinnige woede-uitbarsting na drank, drugs en doodsbedreigingen.

Door Jacob van der Meulen - 16-1-2017, 17:47 (Update 16-1-2017, 18:18)

Tijdens de eerste zitting van het Sjeddy-proces werd iets meer duidelijk over de fatale steekpartij op de Zomerkade bij het aanbreken van 2016, die drie gewonden en een dode eiste. Vooral de aanleiding van de geweldsuitbarsting werd duidelijker. Vroeg in de nacht gaat het mis nadat een van de verdachten, Layminda van Z. (21), en diens ex Martin L. de nodige doodsbedreigingen met elkaar wisselen. De laatste zou haar kindje wel even doodrijden. Layminda nodigt hem uit maar even langs te komen en kondigt aan hem aan het mes te zullen rijgen.

Op het Oudejaarsfeestje dat ze bezoekt heeft ze dan inmiddels al een paar mensen om haar heen die ook zwaar onder invloed zijn: Ricardo L. (25) en haar vriendin Roxanne O. (22) bijvoorbeeld. Als bekend wordt dat Martin L., in gezelschap van Sjeddy en twee anderen, in aantocht is, lopen de drie gewapend met messen de straat op richting de Zomerkade. Ricardo zal later zeggen dat hij nog heeft geprobeerd heeft Layminda te ontwapenen maar veel getuigen verklaren anders.

Bloeddruppels

De groepen komen met elkaar in botsing, waarbij Layminda messteken in haar benen oploopt, Martin L. in zijn buik, Ricardo L. aan zijn vingers en Sjeddy in het hart. Op het mes waarmee Sjeddy wordt doodgestoken, is later het DNA van Ricardo L. aangetroffen. Dat komt overeen met het beeld van getuigen die hem op de plek stekende bewegingen met een mes zagen maken. Zelf ontkende hij overigens een mes in zijn bezit te hebben gehad en ook niet op het plaats delict te zijn geweest, hoewel ook daar bloeddruppels van hem zijn aangetroffen.

Martin L. heeft verklaard dat hij door Ricardo L. zou zijn gestoken. Zijn vrienden, waaronder Sjeddy, zouden zich op de aanvaller hebben geworpen, waarbij de fatale messteek zou zijn uitgedeeld. Martin L.: ,,Ik heb een groot gevoel van schuld omdat ik het bedoelde slachtoffer was en niet Sjeddy.’’

DNA-onderzoek

Met succes bereikte het openbaar ministerie maandag dat dankzij het DNA-onderzoek nu aan Ricardo L. de moord c.q. doodslag op Sjeddy ten laste wordt gelegd. De eis de verdachte onmiddellijk weer achter de tralies te zetten, werd echter door de rechtbank afgewezen. Voor de vader van Sjeddy was dat aanleiding om vanaf de publieke tribune zijn ongenoegen over de rechtsgang te uiten. Toen de rechter dreigde hem uit de zaal te zetten, riep hij: ,,Ik verwijder mezelf wel.’’

De rechtszitting wordt dinsdag vanaf 9.30 uur hervat en is live te volgen op haarlemsdagblad.nl.