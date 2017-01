Nieuwe ontmoetingsplek voor nabestaanden

HAARLEM - Haarlem heeft er een plek bij waar nabestaanden elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten.

Door Judy Nihof - 16-1-2017, 17:14 (Update 16-1-2017, 17:15)

Onder de noemer ’Het Rondje van...’ kunnen mensen die een dierbare hebben verloren vanaf 25 januari elke laatste woensdag van de maand van 10 tot 12 uur aanschuiven in Cups and Leafs. Dat is een theebar op de hoek van de Zijlstraat en de Gedempte Oude Gracht.

Genietend van een kop koffie of thee kunnen nabestaanden daar ideeën en ervaringen uitwisselen. Tijdens ’Het Rondje van...’ zijn twee vrijwilligers aanwezig. Het eerste drankje wordt deelnemers aangeboden door sponsors.

Linda Frank van de stichting Nabestaandenzorg en Ria van Kleef van de stichting Het Rouwcafé namen het initiatief voor de ontmoetingsplek bij Cups and Leafs.

Volgens hen is er onder nabestaanden veel behoefte aan contact met lotgenoten. ,,In de praktijk blijkt dat de meeste mensen na een overlijden weliswaar de draad zelf weer oppakken, maar de behoefte aan contact met andere nabestaanden blijft groot.’’

Aanmelden voor ’Het Rondje van...’ is niet nodig.