Bestelbus rijdt in IJmuiden het water in

IJMUIDEN - Aan de Loggerkade in IJmuiden is maandagmiddag een bestelbus in de Haringhaven beland. Vermoedelijk had men de handrem vergeten waarna de bus is gaan rollen.

Door Jan Balk - 16-1-2017, 16:49 (Update 16-1-2017, 18:52)

Direct is er een vrachtwagen gekomen die met een kraan voorkwam de de bus ging zinken. De bus werd met een telekraan uit het water is getild.

Er is niemand gewond geraakt.