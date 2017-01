Inloophuis Esperanza groeit verder op nieuwe locatie

United Photos/Toussaint Kluiters In het inloophuis Esperanza kunnen kankerpatiënten en hun naasten even tot rust komen.

BADHOEVEDORP - De roze champagne en taartjes bij de open dag van het inloophuis Esperanza waren er zondag niet voor niets.

Door Annemieke Windt - 15-1-2017, 18:35 (Update 15-1-2017, 18:35)

Want met de nieuwe locatie aan de Badhoevelaan 82 heeft Riet Verbeek en haar team het mooi voor elkaar. Een keurig opgeknapte plek waar de mensen die met kanker leven naartoe kunnen om hun verhaal te doen of gewoon even niets te hoeven. ,,We gaan steeds uit van wat mensen zelf nodig hebben. Als iemand wil praten, dan staan we daar...