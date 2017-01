Audi gaat in vlammen op in Vijfhuizen

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Een Audi is in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een ritje op de Vijfhuizerdijk plotseling in brand gevlogen. De inzittenden konden het voertuig net op tijd verlaten.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 7:21 (Update 15-1-2017, 7:23)

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand was. Hulpdiensten werden snel gealarmeerd maar konden niet voorkomen dat het hele interieur van de auto in vlammen op zou gaan.

De Vijfhuizerdijk was tijdens de bluswerkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.