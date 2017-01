VVV keert terug in centrum van Hoofddorp

HOOFDDORP - Drie ondernemers in het centrum van Hoofddorp zijn in de race om een VVV-loket te huisvesten. De gemeente Haarlemmermeer hoopt dat het toeristisch informatiepunt in maart opengaat.

Door Wessel Mekking - 15-1-2017, 14:27 (Update 15-1-2017, 14:27)

Met Amsterdam Marketing heeft de gemeente het initiatief genomen om in Hoofddorp na zo’n twaalf jaar afwezigheid weer een VVV te vestigen. Daarmee hoopt ze toeristen beter te bedienen, aldus een gemeentewoordvoerder. Die behoefte bestaat ook bij lokale hotels, weet hij.

De nieuwe VVV wordt niet een compleet kantoor, maar krijgt onderdak in een...