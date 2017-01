Terugkeer concours hippique Hoofddorp nu zeker

HOOFDDORP - Het concours hippique Hoofddorp gaat dit jaar definitief door, na twee jaren zonder hét aloude paardenevenement.

Door Paul van der Kooij - 13-1-2017, 17:30 (Update 13-1-2017, 17:30)

’Het wordt één groot Haarlemmermeers feestje’

„Er moeten nog enkele puntjes op de i worden gezet, wat het programma betreft. Maar deze week hebben we het sein op groen gezet”, meldt Dick Winters. Hij is de voorzitter van het bestuur dat werd gevormd toen duidelijk werd dat ook 2016 het zonder concours moest stellen. Doel van de groep Haarlemmermeerders was om er, net als vroeger, een feest voor iedereen van te maken.

Volgens Winters is dat gelukt. „Het is leuk voor basis- en topsporters. Voor paarden- en niet-paardenliefhebbers. Op alle dagen worden er gereden door de ruiters uit de basissport en uit de subtop. Op zaterdag 17 juni staan springwedstrijden voor de jeugd op het programma. Op zondag wordt gesprongen om de Grote Prijs van Haarlemmermeer, door Néderlandse toppers. Ook komt er een strodorp.”

Internationale ambities heeft het nieuwe bestuur - anders dan het vorige - niet. Volgens Winters zijn dergelijke ambities ’niet goed haalbaar’. En haalbaarheid heeft immer voorop gestaan bij zijn club. De traditie mocht niet verloren gaan. Het gevoel bleek breed te leven. „In de gesprekken die we voerden, bleek iedereen blij dat het concours er weer komt. Dat enthousiasme stimuleerde enorm om door te gaan.”

Gemeente en hoofdsponsors zijn ’binnen’. „De komende weken gaan we nog op zoek naar de andere sponsors. We stellen daarvoor op dit moment sponsorpakketten samen.”

In principe is het evenement vrij toegankelijk, al komt er wel een VIP-tent. Bij het opstellen van het programma - dat het bestuur ’op heel korte termijn’ bekend hoopt te maken - wordt er ook rekening mee gehouden dat er op vrijdagavond iets leuks komt voor het bedrijfsleven. Zaterdagavond is er eerst een show met paarden, gevolgd door een muzikaal optreden.

Volgens Winters heeft zijn organisatie contact opgenomen met de stichting die tot nu toe het concours organiseerde. „Maar het lukte niet om tot een inhoudelijk gesprek te komen. Zij wilden dat duidelijk niet.”

Hoewel hij dat ’uiteraard jammer’ vindt, heeft het programma er volgens hem allerminst onder geleden. „Het wordt één groot Haarlemmermeers feestje.”