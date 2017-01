Lekker doorrijden dankzij omlegging A9 bij Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Dankzij de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp kan het verkeer richting Amstelveen de laatste weken goed doorrijden. Het is een verademing voor menig automobilist, aangezien het verkeer in het verleden al bij knooppunt Raasdorp ’s morgens regelmatig opstroopte.

Door Wessel Mekking - 13-1-2017, 17:15 (Update 13-1-2017, 17:16)

Maar, zo waarschuwt de Verkeersinformatiedienst (VID), het is nog te vroeg om te juichen. Pas als de Velsertunnel weer open is, kunnen harde conclusies worden getrokken over de gevolgen van de omlegging, aldus woordvoerder Frank Boer. Verkeer stroopt nu namelijk al...