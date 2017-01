Rolstoelen in polonaise dankzij jubilerende Carnavalsvereniging De Meerbonken

Prins Karbonkel de 44e met prinses Marijke en adjudant Laura van de Hoofddorpse Carnavalsvereniging De Meerbonken, die haar 44-jarig bestaan viert.

HOOFDDORP - Liefst 750 gasten verwacht de Hoofddorpse Carnavalsvereniging De Meerbonken zaterdagavond op haar verjaardagsfeestje. In horecazaak De Rustende Jager wordt dan het 44-jarig bestaan gevierd, in carnavalsland een jubileum.

Door Wessel Mekking - 13-1-2017, 17:07 (Update 13-1-2017, 17:07)

,,We gaan uitpakken’’, vertelt eerste secretaris Patricia Termaat. Normaal heeft de vereniging hotel De Beurs in Hoofddorp als residentie. Maar vanwege het jubileum wordt uitgeweken naar De Rustende Jager, waar meer ruimte is.

Voor het feest, waarbij onder anderen Django Wagner optreedt, werden geen kaarten verkocht. De feestgangers zijn allemaal leden van 27...