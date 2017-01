DE-punten voor Voedselbank

HOOFDDORP - De Lions Club Haarlemmermeer houdt weer een DE-punten inzamelingsactie.

Er wordt samengewerkt met stichting Maatvast, die tientallen sociaal-culturele gebouwen in Haarlemmermeer exploiteert. Mensen wordt gevraagd daar punten van DE-koffiepakken in te leveren. Vorig jaar werden 683.000 punten verzameld waarvan 1138 pakken koffie werden gekocht voor de Voedselbank.

Inleveren kan ook bij de Voedselbank aan de Debbemeerstraat in Hoofddorp, de Bruna in winkelcentrum de Symfonie te Nieuw-Vennep en de Vomar in Badhoevedorp.

Jan de Jong aan Egholm 37 te Hoofddorp haalt ze eventueel ook aan huis op, bellen via 023 5613330.