Geboortefotografen organiseren zich

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Agnes Weber: ,,Een geboortereportage is een kwestie van kill your darlings.’’

VIJFHUIZEN - Een groep geboortefotografen in Nederland en België heeft onlangs een beroepsvereniging opgericht. Agnes Weber uit Vijfhuizen is een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Geboortefotografen.com, zoals de vereniging is genoemd.

Door Richard Walraven - 14-1-2017, 9:38 (Update 14-1-2017, 10:39)

Volgens de Vijfhuizense, die secretaris in het bestuur van de vereniging is geworden, was er voor geboortefotografen geen eigen beroepsvereniging. ,,Terwijl het in onze ogen toch echt een aparte beroepsgroep is. We willen elkaar op deze manier versterken. Naar de markt toe, maar ook als kwaliteitskeurmerk.’’

In principe kan iedereen...