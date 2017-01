Fotograaf van de eerste levensuren

VIJFHUIZEN - Waarom leggen we wel onze trouwdag in uitgebreide fotoreportages vast en niet de dag van onze geboorte? Agnes Weber sprong in het gat. De Vijfhuizense ontwikkelde zich tot specialist in een bijzondere en intensieve vorm van fotografie. Een reportage kan vele uren duren. Waarbij jonge ouders de belangrijkste dag van hun leven beleven en Weber als fly on the wall daar verslag van doet.

Een bevalling blijft bijzonder. In de ogen van Agnes Weber schuilt een glinstering als ze er...