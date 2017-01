Sleepboot ’Zeetijger’ gaat in Leimuiderbrug ten onder aan een windvlaag

Foto Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIMUIDERBRUG - Een opvallend transport van drie grote silo’s over het water van de Ringvaart is vrijdagochtend rond half negen gestrand in de buurt van Leimuiderbrug. Daarbij zonk een sleepboot.

Door onze verslaggever - 13-1-2017, 15:23 (Update 13-1-2017, 15:27)

Het transport was op weg van Amsterdam, via Alphen aan den Rijn en Gouda naar Rotterdam. De combinatie bestond uit een duwboot, de sleepboot ’Zeetijger’ en drie pontons met daarop silo’s, bestemd voor de consumptie van olie.

Rond 08.40 uur, in de bocht bij Leimuiderbrug, trok er een flinke winterse bui voorbij met...