Rode rozen voor breiclub Hoofddorp

De breiclub in sessie, in hun vaste ontmoetingsplaats. Hier wordt ook het jubileum feestelijk gevierd. Met rozen, appeltaart en koffie. En natuurlijk een stevig blik gesprek.

HOOFDDORP - In cafetaria Verhage in Floriande in Hoofddorp stijgt een gezellig geroezemoes op. De breiclub viert hier haar vijfjarig jubileum. Een bonte verzameling vrouwen, van in de twintig tot in de tachtig, komt hier wekelijks bijeen.

Door Hugo Prinsen - 13-1-2017, 14:09 (Update 13-1-2017, 15:00)

Initiatiefneemster Lieke Gooijer: ,,We komen hier om samen te breien en kennis uit te wisselen, maar het is ook gezellig. Wanneer iemand ziek wordt, helpen we elkaar, bijvoorbeeld met een boodschap. Als er iets gebeurt is er medeleven, worden er kaartjes gestuurd.’’

