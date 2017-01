Verdachte man gezocht na beroving in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - In Badhoevedorp heeft vrijdag een beroving plaatsgevonden. In verband hiermee is de politie op zoek naar een kleine man van ongeveer 35 jaar.

Door Jan Balk - 13-1-2017, 12:06 (Update 13-1-2017, 12:06)

Het gaat om een man met een blanke of licht getinte huidskleur. Hij heeft kort zwart haar en draagt een zwart jack. De politie meldt op Burgernet dat de verdachte slecht Duits spreekt.