Haarlemmermeer 2017 lijkt nogal saai te worden

HAARLEMMERMEER - Politiek wordt 2017 een beetje saai voor Haarlemmermeer. Natuurlijk, er zijn Tweede Kamer-verkiezingen in maart. Dat geeft ongetwijfeld verschuivingen in Den Haag. Lokaal zijn die niet heel interessant, omdat de lokale HAP de een na grootste partij is. De Haagse verhoudingen zijn niet naar Haarlemmermeer te vertalen.

Door Bart Boele - 12-1-2017, 23:20 (Update 12-1-2017, 23:20)

Volgens het vierjaarlijkse ritme van de gemeenteraadsverkiezingen zou de burger voorjaar 2018 naar de stembus gaan. Door de fusie met buurgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is dat een half jaar uitgesteld. Gevolg is dat...