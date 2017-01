Lezers kiezen Jordy Onkenhout tot Haarlemmermeerder van het jaar

HOOFDDORP - De lezers van Haarlems Dagblad en het Witte Weekblad hebben Jordy Onkenhout verkozen tot Haarlemmermeerder van het jaar 2017.

Door redactie Haarlemmermeer - 12-1-2017, 18:31 (Update 12-1-2017, 18:38)

Hoofddorper Jordy Onkenhout zet zich in voor kankerpatiënten

Voetbal. Dat en alleen dat is waar het tot enkele jaren geleden om draaide in het leven van Jordy Onkenhout. De Hoofddorper, nu 21 jaar oud, had talent en droomde hardop van een carrière in het walhalla van de voetbalsport: Engeland. Hij werkte zelfs al driemaal een stage af bij Engelse clubs, maar tot een contract kwam het nog niet.

