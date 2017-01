Nieuwjaarsfik bij Jeugdland Nieuw-Vennep

Bij Jeugdland Nieuw-Vennep is zaterdagavond de inmiddels traditionele nieuwjaarsfik.

NIEUW-VENNEP - Bij Jeugdland in Nieuw-Vennep is zaterdagavond de traditionele nieuwjaarsfik.

Door Wessel Mekking - 12-1-2017, 16:34 (Update 12-1-2017, 16:34)

Vanaf 18 uur zijn alle kinderen en hun ouders uitgenodigd om het nieuwe jaar te komen vieren bij het kampvuur, met chocolademelk, patat en broodjes worst. Ook is de skatebaan verlicht en wordt voor de jeugd ’iets spannends’ georganiseerd. Wat dat is, blijft nog even geheim, maar het wordt aangeraden een zaklamp mee te nemen. De toegang is gratis.