Italiaans restaurant Nieuw-Vennep vecht zware boete aan

Archieffoto

NIEUW-VENNEP - De Raad van State moet beoordelen of Italiaans restaurant Mamma Mia in Nieuw-Vennep een boete moet betalen van 8000 euro.

Door Adrie van der Wel - 13-1-2017, 7:18 (Update 13-1-2017, 7:18)

De boete werd opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken, omdat de restauranthoudster niet goed meewerkte bij het identificeren van een persoon die mogelijk illegaal werk verrichtte.

De Haarlemse rechtbank oordeelde eerder dat de boete terecht is opgelegd. Maar de restauranthoudster laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De zaak diende...