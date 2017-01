Fajah – killerbody - Lourens in Gym Hoofddorp [video]

HOOFDDORP - De sterren blijven stralen bij Gym Hoofddorp aan de Daalmeerstraat. Na een opening in oktober met acteur Waldemar Torenstra, konwoensdagavond in de nieuwe sportschool van Melvin - No Mercy - Manhoef worden getraind met Fajah Lourens.

Door Fokke Zaagsma - 11-1-2017, 22:36 (Update 11-1-2017, 22:36)

Ooit begonnen bij ’Goede tijden, slechte tijden’, is ze inmiddels een boegbeeld op het gebied van sport en voeding.

Zo helpt ze met haar team van fitnessexperts, voedingsdeskundigen en artsen mensen bij het vormen en behouden van een ’killerbody’.

Het past mooi bij het voornemen van Manhoef om in zijn ’Gym’ op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord meer ruimte voor fitness te bieden dan in zijn oude, vooral op vechtsporten gerichte sportschool aan de Boslaan.