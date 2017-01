Auto rolt achteruit het water in

Foto: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Een personenwagen is woensdag aan het begin van de avond in het water naast de Montreallaan in Nieuw-Vennep beland.

Door Internetredactie - 11-1-2017, 20:59 (Update 11-1-2017, 21:05)

De bestuurster had de wagen voor de deur geparkeerd, maar een uurtje later stond de wagen midden in het water. De wagen was achteruit, vanuit de parkeerplaats, over de weg en door de berm in de sloot gerold.

Foto: Eric van Lieshout

De buitenlandse mevrouw was verteld dat het beter was om de auto niet op zijn handrem te zetten als er kans is dat het gaat vriezen. Het stukje dat de auto in zijn versnelling moest staan is waarschijnlijk vergeten.

De auto is door de bergingsdienst uit het water gevist en afgevoerd.