Vrouw op scooter raakt gewond bij aanrijding in Hoofddorp

HOOFDDORP - Bij een ongeval op de Asserweg ter hoogte van het Lindholm in Hoofddorp is woensdag aan het einde van de middag een scooterrijdster gewond geraakt.

Door Internetredactie - 11-1-2017, 20:22 (Update 11-1-2017, 20:34)

Het ongeval gebeurde toen een automobilist vanaf de Asserweg het Lindholm in wilde slaan en de scooterrijdster over het hoofd zag. Medeweggebruikers schoten het slachtoffer ten hulp in afwachting van de hulpverleners.

De vrouw is na de nodige zorg in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. De scooter is door een politiebusje opgehaald om tijdelijk op het bureau te stallen.