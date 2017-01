Boomlange mannen in de Lichtfabriek

Gregory Bohnenblust Brahim (2.46 meter) bij een metrostation

HAARLEM - In het begin van de achttiende eeuw trok de Finse Reus Cajunas door Europa. Met zijn 2 meter en 50 was hij overal een opvallende verschijning. Als levende tentoonstelling verdiende hij de kost, want zo iets bijzonders hadden de mensen nog nooit gezien.

Door Bas Beekman - 11-1-2017, 21:00 (Update 11-1-2017, 21:06)

Hij is de inspiratie voor de tentoonstelling in de Lichtfabriek over bijzonder lange wereldburgers. Verschillende organisaties hebben zich samen ingezet om het evenement ’In de voetsporen van Cajunas’ van de grond te krijgen.

Michel Poels, van de Stichting...