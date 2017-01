Helemaal opgaan in de oorlog met nieuw boek Haarlemmermeer

Foto's uit 'besproken boek Van links naar rechts: Wim, Annie, Bep, Gerrit en Joost Klootwijk in 1936.

NIEUW-VENNEP - Het is zo’n boek waarin je gefascineerd kunt opgaan als het je terugvoert naar de polder van net voor tot net na WOII. Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog van Joost Klootwijk biedt daar op alle fronten informatie over.

Door Paul van der Kooij - 11-1-2017, 16:20 (Update 11-1-2017, 16:58)

Het gaat over de Gelevinkstraat waar nog grote kastanjebomen stonden toen de Klootwijkjes daar woonden. Maar ook over de buren en hun schuren. Over middenstanders en hun soms al vergeten waren. Neem Jaap van ’t Hof, die ’Jaap Katoen’ werd...