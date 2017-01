Scooter in water zorgt voor paniek in Hoofddorp

Foto’s: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Bij de Hoofdweg in Hoofddorp is woensdag een scooter in het water gevonden. Duikers hebben vervolgens gezocht naar een persoon, maar niemand aangetroffen.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 11:19 (Update 11-1-2017, 13:26)

Voor de zekerheid was er ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar het zier er naar uit dat er alleen maar een scooter in het water lag.

De politie is op zoek naar de eigenaar van het voertuig.