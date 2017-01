In februari weer schaatsbaantje in Nieuw-Vennep

Archieffoto United Photos Vanaf vrijdag 3 februari kan weer geschaatst worden voor De Rustende Jager.

NIEUW-VENNEP - Kou of geen kou, in Nieuw-Vennep kan vanaf vrijdag 3 februari weer worden geschaatst. Vorig jaar lag de schaatsbaan nog op het terras van horecabedrijf De Rustende Jager, dit keer is gekozen voor de parkeerplaats aan de andere kant van de Venneperweg.

Door Wessel Mekking - 10-1-2017, 18:16 (Update 10-1-2017, 18:17)

De baan wordt ook iets groter dan de vorige keer. Vanwege de locatie op het terras was het toen passen en meten, en moest een hoekje uit de baan worden genomen. De vloer die op de parkeerplaats komt...