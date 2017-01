Subsidie voor avondonderwijs en VVN stopt

HOOFDDORP - De subsidie voor het avondonderwijs en verkeersveiligheid in Haarlemmermeer worden geschrapt. Er is, in navolging van bijvoorbeeld een bijdrage aan de belangenbehartiging in de regionale gezondheidszorg, tegenwoordig geen behoefte meer aan.

Door Bart Boele - 10-1-2017, 19:42 (Update 10-1-2017, 19:42)

Dat concludeert de gemeente Haarlemmermeer na het uitblijven van subsidieaanvragen de afgelopen jaren.

Zo vraagt de lokale afdeling van VVN (Veilig Verkeer Nederland ) al sinds enkele jaren geen bijdrage in de kosten meer aan de gemeente. Hetzelfde geldt voor de regionale belangenbehartiging op gebied van gezondheidszorg, een activiteit van...