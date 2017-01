Laatste kans om te stemmen op man/vrouw van het jaar

HAARLEMMERMEER - Wie zijn of haar favoriet nog een hart onder de riem wil steken moet snel handelen. Woensdag (vandaag) is de laatste kans om te stemmen op de Haarlemmermeerder van het Jaar.

Door Richard Walraven - 11-1-2017, 7:12 (Update 11-1-2017, 7:12)

De opvolger van Marco Honsbeek, die de titel het afgelopen jaar bemachtigde, wordt donderdagavond tijdens de pauze van de gemeenteraadsvergadering in het Raadhuis in Hoofddorp bekend gemaakt. Dat zal vermoedelijk tussen kwart voor zes en zes uur ’s avonds zijn.

De stembussen sluiten om 23.59 uur woensdagavond. Alleen stemmen die voor die tijd in de brievenbus van de krant zijn gelegd of via de website (www.haarlemsdagblad.nl) zijn uitgebracht, tellen mee in de uitslag.