Vrijwilligers Repair Cafés in Haarlemmermeer staan weer in de startblokken

HOOFDDORP - Repair Café Hoofddorp is volgende week woensdag 18 januari vanaf 13.30 uur weer open in De Ark, Muiderbos 36.

Door Hein Flach - 10-1-2017, 16:58 (Update 10-1-2017, 16:58)

Op die wijze start het team van ’Repairvrijwilligers’ het eerste café in 2017, en zij willen graag alles wat kapot is onder handen nemen, aldus een enthousiaste coördinator Rien Wattel. ,,Koffieapparaten, fietsen, kleding, wiebelende krukjes, cd-spelers of een oude bandrecorder, bladblazers zelfs en magnetrons: overal beginnen ze graag aan – en bijna twee derde van de spullen gaat gerepareerd weer mee naar huis.’’

De reparaties zijn gratis, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarvan wordt bijvoorbeeld nieuw gereedschap gekocht. ,,Want Repair Cafés draaien zonder subsidies of andere inkomsten van buiten af.’’ Elke derde woensdag van de maand is Repair Café Hoofddorp in De Ark open van 13.30 tot 16 uur. Rond de Ark aan het Muiderbos kan gratis worden geparkeerd.

Vier cafés

De Hoofddorpse Repair Cafévestiging is niet de enige in de polder. Voor wie niet op woensdagmiddag kan, zijn er drie andere mogelijkheden: Repair Café Zwanenburg-Halfweg in cultureel centrum De Hoek, Plantsoenlaan 2 in Zwanenburg is elke tweede dinsdag van de maand open, Repair Café Nieuw-Vennep in Linquenda elke laatste vrijdagmiddag, allebei van 13.30 tot 16 uur. Voorts is er Repair Café Lisserbroek in dorpshuis De Meerkoet, elke eerste zaterdagmiddag 14.30 tot 17 uur.

Meer informatie: zie de facebookpagina van Repair Café Haarlemmermeer of bel 06 16040860