Bedrijven Haarlemmermeer vol vertrouwen het nieuwe jaar in

foto United Photos/Toussaint Kluiters Ook op het strand van ’Papa’s Beach House’ ziet het er zonnig uit.

HOOFDDORP - 2017 belooft een goed zakenjaar te worden in de polder. Daar lijkt iedereen het deze maandagavond over eens in Papa’s Beach House, waar zakennetwerk MeerBusiness Haarlemmermeer en Schiphol een drukbezochte nieuwjaarsreceptie houdt.

Door Paul van der Kooij - 9-1-2017, 22:38 (Update 9-1-2017, 22:38)

Zo meldt gastheer Rick Claus tevreden hoe beachhouse, hotel én event center een geslaagde ’revival’ doormaken. In Papa’s Beach House is het bijna dagelijks feest en het eigen biertje blijkt een prijswinnaar. De mensen achter het casino zijn ’ontzettend tevreden’; die van de escaperooms idem dito.

Als het meezit...