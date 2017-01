Auto vliegt uit bocht, ramt naschoolse opvang Nieuw-Vennep

Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Een automobilist heeft maandagavond alle geluk gehad toen hij op de Burchpoort in Nieuw-Vennep met zijn wagen uit de bocht vloog en tegen de gevel van een naschoolse opvang knalde.

Door Internetredactie - 9-1-2017, 21:25 (Update 9-1-2017, 21:32)

Wonder boven wonder raakte de man niet gewond bij de botsing, maar zijn auto liep wel aanzienlijke schade op. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Een blaastest wees in elk geval uit dat de automobilist niets had gedronken.

Gevel

Omdat door de harde klap werd gevreesd voor het instorten van de gevel, is de brandweer overgekomen om een controle uit te voeren. Uiteindelijk bleek er geen gevaar te zijn.