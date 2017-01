Al 2.400 stemmen uitgebracht voor Man/Vrouw verkiezing

HAARLEM - De Man/Vrouw verkiezing van Haarlems Dagblad nadert zijn ontknoping. Er kan in de stemverhouding nog van alles gebeuren tot het sluiten van de stembus woensdag middernacht.

Door Arthur de Mijttenaere - 9-1-2017, 17:40 (Update 9-1-2017, 18:09)

De verkiezing is georganiseerd door Haarlems Dagblad om mensen in het zonnetje te zetten die zich in 2016 hebben onderscheiden. Er is tot maandag ongeveer 2.400 keer gestemd.

Over de kandidaten worden door de stemmers op de Haarlems Dagblad-site de nodige loftuitingen gedaan. Raja Alouani die zich inzet voor Marokkaanse en Arabische vrouwen heeft in elk geval veel aanhangers, zo blijkt uit de reacties: ’Eindelijk iemand die probeert op een unieke wijze integratie te bevorderen!’

Over Niny van Oerle van de stichting Urgente Noden schrijft iemand: ’De inzet van Niny voor kinderen die opgroeien in armoede is de reden voor mijn stem.’

Willemien Ruygrok krijgt ook de nodige complimenten: ’Zij heeft zóveel bijzondere dingen gedaan voor de vluchtelingen en is één van de gezichten waardoor de kerk het afgelopen jaar bij heel veel Haarlemmers opeens een stuk positiever in beeld gekomen’.

Over Clara Booms van het Leger des Heils schrijft men ook positieve commentaren: ’Zij staat altijd voor iedereen klaar. Zij is een kanjer van een vrouw’.

Ook Erna Hollander van zonnestroom (Haarlem Noorderlicht) ontvangt de nodige pluimen: ’Het doorzettingsvermogen van Erna is onovertroffen. Het draagt bij aan een heel belangrijke trend om de komende tien jaar van vervuilende naar schone energie te gaan’.

Joost Verhagen staat er ook goed op: ’Door de inzet van Joost krijgen jonge Haarlemse muzikanten kans zich te ontwikkelen’.

Steinar Henskes wordt ook bewonderd door de stemmers. ’Hij staat voor innovatie met een hoofdletter I’.

Over Rokus Loopik van The Living Museum meldt een stemmer ’Knap hoe hij mensen ervan bewust maakt dat we allemaal mens zijn en behoefte hebben aan gelijkwaardigheid en gelijke kansen’.

Stem op uw favoriete Man/Vrouw van het jaar!

Lezers van Haarlems Dagblad kunnen vanaf oudjaarsdag kiezen uit acht genomineerden voor de titel Man/Vrouw van het Jaar. De stembus staat open om te stemmen tot woensdag 11 januari om middernacht, als de stembus sluit.

Stemmen kan tot woensdag middernacht via www.haarlemsdagblad.nl Vrijdagavond wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar krijgt onder andere een kunstwerk. De uitverkiezing wordt live uitgezonden. De link is vrijdag via www.haarlemsdagblad.nl te vinden.