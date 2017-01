Jordy Onkenhout spreekt meest tot de verbeelding

HOOFDDORP - Jordy Onkenhout gaat nog steeds aan kop in de verkiezing van de Haarlemmermeerder van het Jaar 2016. De strijd om deze titel nadert z’n climax. De stembus op de website van de krant sluit woensdag om 23.59 uur.

Door Wessel Mekking - 9-1-2017, 17:29 (Update 9-1-2017, 17:30)

Verkiezing Haarlemmermeerder van het Jaar nadert ontknoping

Hoofddorper Onkenhout, die op jeugdige leeftijd drie keer kanker overwon, zet zich in om de behandeling van andere kankerpatiënten in het Spaarne Gasthuis wat aangenamer te maken. Zijn daden spreken tot de verbeelding. ,,Hij heeft nooit opgegeven’’, motiveert een Hoofddorpse haar stem.

Maar ook de andere genomineerden krijgen volop loftuitingen. Joris van der Kleij, momenteel de nummer twee, wordt ’enthousiast, vernieuwend met durf en aanpakker’ genoemd. ,,De titel meer dan waard.’’ Ruud van Hecke bezet momenteel plek drie, maar hij wordt op de hielen gezeten door Elaine B. Veldema-Cooper. Zij kreeg een opvallend groot aantal papieren stemmen. Lisanne en Eveline de Wit staan samen op de vijfde plek, gevolgd door Dios-icoon Jan Schrama. Burgemeester Theo Weterings sluit de rijen. In totaal zijn al bijna 2300 stemmen uitgebracht.

’Pareltjes’

Marco Honsbeek is nu nog Haarlemmermeerder van het Jaar. Hij denkt dat de poldergemeente nog veel meer ’onontdekte pareltjes’ heeft die in aanmerking komen voor de eretitel. Honsbeek heeft geen voorkeur voor een van de genomineerden. Wel heeft hij een advies voor zijn opvolger: ,,Geniet van het jaar.’’

Zelf werd de eigenaar van cafetaria Verhage Floriande het hele jaar door aangesproken op zijn titel. Dat het zo lang zou blijven ’rondzingen’ en zo veel impact zou hebben, had de inwoner van Nieuw-Vennep niet verwacht.

Vooral in zijn zaak en in het winkelcentrum gaat het nog zeker elke twee weken even over de eretitel. Schijnbaar gaat het van mond tot mond, vertelt Honsbeek, want in zijn cafetaria blijkt uit niets dat hier de Haarlemmermeerder van het Jaar rondloopt.

Honsbeek blikt met veel plezier terug op het gratis uitdelen van patat om de verkiezing te vieren. ,,Hartstikke leuk om te doen.’’ Hij waardeert het zeer dat Rien Wattel, die ook in de race was voor de titel, hielp bij het serveren van de zeshonderd bakjes patat. De Haarlemmermeerder van het Jaar 2014 Theo Klootwijk leidde, als een soort portier, de bezoekers in goede banen.

Het bakken van patat is niet wat Honsbeek de titel bracht. Hij werd geroemd om zijn grote sociale betrokkenheid. Dankzij hem kunnen de Floriande-bewoners bijvoorbeeld genieten van de razend populaire Halloweenoptocht en Koningsdag. Ook is Verhage Floriande uitgegroeid tot het hart van de Hoofddorpse wijk. De titel ziet Honsbeek nu als ’een waardering voor wie je bent en wat je doet’.