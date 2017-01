Politie zoekt getuigen van mysterieus dodelijk ongeluk bij Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Bij Badhoevedorp is onlangs op het spoor tussen de twee weghelften van de A4 het lichaam van een 25-jarige Britse steward gevonden. De politie meldt maandag dat er nog altijd gezocht wordt naar getuigen van het mysterieuze dodelijke ongeval.

Door Jan Balk - 9-1-2017, 15:08 (Update 9-1-2017, 15:56)

Het ongeval moet zondag 1 januari tussen 21:45 en 22:35 uur hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer was samen met een collega uit geweest in Amsterdam. Voor de terugweg naar een hotel op Schiphol werd een taxi genomen.

Volgens de verklaring van de taxichauffeur wilde de man op de A4 uit de auto stappen. Toen het slachtoffer agressief werd, zette de chauffeur zijn auto op een pechhaven, vlak na het viaduct met de A9.

Direct sprongen de inzittenden uit de taxi. De chauffeur reed door naar Schiphol om daar de politie te bellen. De politie trof op de A4 op de weghelft richting Amsterdam een verwarde vrouw aan. Zij bleek later een van de passagiers van de taxi te zijn geweest.

Het lichaam van het slachtoffer werd de volgende morgen op maandag 2 januari aangetroffen op het baanvak van het spoor, dat tussen beide weghelften van de A4 doorloopt. De man is vermoedelijk aangereden door een trein, maar het is onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Daarom is de politie is op zoek naar getuigen.

