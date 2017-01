Bezorgfiets van New York Pizza gestolen in Hoofddorp

Foto: Facebook/Politie

HOOFDDORP - Bij het Muiderbos in Hoofddorp is zondag een bezorgfiets van New York Pizza gestolen. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 9-1-2017, 12:58 (Update 9-1-2017, 13:00)

De politie meldt op Facebook dat de fiets rond 20:00 uur gestolen moet zijn. Het gaat om een elektrische fiets van het merk Sparta.

De fiets heeft een groot rek voorop met daarop een zwarte bezorg box met oranje stickers. Ook zit er een reclamebord tussen het frame gemonteerd.

Mensen die normaliter op deze fiets rijden, dragen altijd een knalgele bezorgjas van New York Pizza. NYP heeft een beloning van 25 pizzacheques uitgeloofd voor de eerlijke vinder.