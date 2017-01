Treinverkeer rond Schiphol ontregeld

Jan Balk

SCHIPHOL - Het treinverkeer rond Schiphol was maandag enige tijd ontregeld. Dit had te maken met een defecte trein.

Door Jan Balk - 9-1-2017, 12:01 (Update 9-1-2017, 13:06)

Door de defecte trein reden er minder treinen tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid, Schiphol en Hilversum, Schiphol en Leiden en Schiphol en Lelystad.

Ook het treinverkeer tussen Amsterdam en Rotterdam had last van de verstoring. Inmiddels is de defecte trein verwijderd en komt het reguliere treinverkeer weer op gang.