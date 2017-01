Genieten tijdens Artiestengala in Winterland Hoofddorp

Foto United Photos/Remco van der Kruis Dries Roelvink zet de Winterland-tent op z’n kop.

HOOFDDORP - Liefhebbers van winterse taferelen werden vrijdagavond op hun wenken bediend met een laagje stuifsneeuw, dat al snel weer was verdwenen. Gelukkig was er zaterdagavond het artiestengala ’Josephines Live!’ bij Winterland Hoofddorp op het Raadhuisplein. Met een glaasje in de hand genieten van een stel Hollandse artiesten die ’die handjes’ echt wel omhoog krijgen.

Door Paul Lips - 9-1-2017, 10:23 (Update 9-1-2017, 10:30)

Aan de uit Almere afkomstige Marcel Dool de eer om het spits af te bijten. ,,Gooi de remmen los, laat je lekker gaan, niets is ons te dol, we gaan er tegen aan’’, zingt hij uitnodigend, terwijl steeds meer belangstellenden de tent binnenwandelen.

Ook Dools versie van Hazes’ ’Kleine jongen’ mag er wezen. Ondertussen staat Christa Kerdijk klaar om de microfoon over te nemen. Zij valt in voor een van de artiesten die wegens ziekte verstek moet laten gaan. ,,Er mag best gedanst worden dames en heren’’, roept Christa. ,,Maar het is nog wel een beetje vroeg hè?’’ En hup, daar wordt ’Disco Inferno’ (bekend van The Trammps) de ruimte in geslingerd.

Discohoempa-ritme

De met een bontmuts getooide ’Jan uit Badhoevedorp’ - glaasje bier in de linkerhand - geeft iedereen die dat maar wil een goedmoedige ’boks’. Vooral de dames. Gewoon voor de gezelligheid. Uiteraard krijgt de inmiddels gearriveerde Gunther von Hagens (de manager van Dries Roelvink) óók zo’n boks. Maar eerst staat daar nog een zanger met een doodernstig gezicht naast het podium. Het is Danny Nicolay, in volle concentratie.

,,Hebben we d’r een beetje zin in?’’, grapt de verslaggever. ,,Natuurlijk’’, knikt Nicolay koeltjes. Dan springt hij het podium op en brengt de aanwezigen in vervoering met zijn hit ’De geur van je huis’.

Velen zingen woord voor woord mee. Leuk dat Nicolay naast eigen werk ook Nederpophits als ’Stil in mij’en ’België’ over het voetlicht brengt, jammer alleen dat de Hazes-klassieker ’Ik leef m’n eigen leven’ zo’n discohoempa-ritme meekrijgt. Bij dat andere lied van André Hazes junior, ’Leef (alsof het je laatste dag is)’ is dat uiteraard geen enkel punt, en wordt zelfs de polonaise ingezet.

Feestje

Voor de polonaise is eveneens ruimte bij Dries Roelvink die uiteraard aanvangt met ’Ik kom eraan’. Via ’Laat me’ (Shaffy) is er dan een rustmomentje met de ballad ’ik mis jou in m’n leven’. Natuurlijk zingt Roelvink niet altijd even zuiver, maar de volkszanger weet toch dat feestje te bouwen en vormt een uitstekende opmaat naar de artiesten die nog gaan komen, zoals de ’Haagse Hazes’ Mario Mulder, Denny Braaf en Danny Froger.

Het ’Josephines Artiestengala’ mag gerust een traditie worden in die saaie maand januari.