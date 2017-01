Sport, voeding en mindset in 24Fit Lab Hoofddorp

Adam Natadiningrat.

HOOFDDORP - De ballonnen bewegen langzaam bij de voordeur van nummer 270 aan de Jacobus Spijkerdreef in Hoofddorp. Netjes gekleed heet Adam Natadiningrat de bezoekers welkom in zijn Body Transformation Center genaamd 24Fit Lab, dat zondag werd geopend onder het genot van een gezond hapje en drankje. Daarnaast krijgen de bezoekers nog een rondleiding en vertelt Adam wat zijn plan is met het 24Fit Lab.

Door Marjolein Vos - 9-1-2017, 10:17 (Update 9-1-2017, 10:29)

,,In dit centrum ga je all-in als het gaat om fysieke transformatie. Je komt niet alleen om...