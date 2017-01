Biologische patat gaat het maken in Hoofddorp

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Wendy Dekker gaat vanaf maandag biologische frieten verkopen vanuit haar lunchroom in de Graftermeerstraat.

HOOFDDORP - Hoofddorp kan aan de biologische friet. In haar lunchroom aan de Graftermeerstraat start Wendy Dekker maandag met de verkoop daarvan, compleet met zelfgemaakte sauzen.

Door Paul van der Kooij - 6-1-2017, 18:15 (Update 6-1-2017, 18:15)

Met haar Tast Patat hoopt ze twee vliegen in één klap te slaan: het publiek een patatje aanbieden dat zo lekker, duurzaam en verantwoord mogelijk is en extra aanloop generen. Want die aanloop is wat tegengevallen sinds ze twee jaar geleden neerstreek op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord. Jarenlang zat ze in een kantorencomplex op Schiphol-Rijk, waar ze lunches...