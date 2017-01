Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer weer van start

HAARLEMMERMEER - Het Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer is al sinds 1999 een succes. In oktober van het afgelopen jaar werd de 40.000ste bezoeker verwelkomd.

Door Leontien van Engelen - 6-1-2017, 17:27 (Update 6-1-2017, 17:27)

Zondag start het nieuwe seizoen waarbij tot en met eind april elke zondagmiddag steeds in een van de verschillende dorpen van de polder voorstellingen worden aangeboden op het gebied van muziek, dans, zang en theater. Deze zondag is in Rijsenhout vocale muziek uit Spanje en Zuid-Amerika van Corde Vocali te beluisteren, een ensemble van dertien zangers. Centraal in de muziek staat het gedicht ‘Ojos claros, serenos’ (O, heldere ogen). Zondag 15 januari komt theatergroep Radost in Nieuw-Vennep met een volksdansvoorstelling die bestaat uit choreografieën uit diverse landen. Op 22 januari brengt pianist en zanger Youri Bonda in Zwanenburg muziek van Randy Newman en 29 januari leidt Aggenebbisj in Hoofddorp de luisteraar langs de route die de Joodse muziek door de eeuwen heen heeft afgelegd.

De voorstellingen beginnen steeds om 14.00 uur, de toegang is 5 euro. Zie ook www.meerwaarde.nl