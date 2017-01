Kerstbomen dragen steentje bij aan gladheidsbestrijding

Gert-Jan Klaasse Bos.

RIJSENHOUT - Op tientallen plaatsen in Haarlemmermeer en omliggende gemeenten zijn afgelopen dagen kerstbomen ingezameld. In totaal tweehonderd ton.

Door Hein Flach - 7-1-2017, 8:00 (Update 7-1-2017, 8:00)

De bomen worden afgevoerd naar recyclingbedrijf Meerlanden in Rijsenhout. Daar worden ze niet verbrand. ,,Want dat is echt zonde’’, zegt manager Gert-Jan Klaasse Bos van de compostering- en vergistingsinstallatie. ,,Kerstboomverbrandingen zijn puur voor de fun. Het levert niets op.’’ Bij Meerlanden leveren al die bomen warmte, compost en, verrassend: condenswater voor de gladheidsbestrijding.

Klaasse Bos werkt sinds 2011 bij Meerlanden. ,,Daarvoor maakten we alleen...