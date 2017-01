Laatste weekeinde Winterland Hoofddorp met artiestengala

Dries Roelvink komt zaterdagavond naar Winterland.

HOOFDDORP - Winterland Hoofddorp loopt op z’n einde. Dit weekeinde is het dorp vol vermaak deze winter voor het laatst open.

Door Wessel Mekking - 6-1-2017, 17:18 (Update 6-1-2017, 17:18)

Zaterdagavond is in Winterland artiestengala Josephines Live! met onder anderen Dries Roelvink, Danny Froger en ’Haagse Hazes’ Mario Mulder. Voor het evenement zijn nog kaarten te koop, onder meer via www.born2dance.nl

Zondag is het de hele dag ’groot feest’ op het Raadhuisplein, belooft Winterland-organisator Gerrie Everduin. ,,De hele dag gekkigheid en een hoop lol.’’ Onder anderen Daantje, die furore maakte bij het tv-programma ’Bloed, zweet & tranen’, treedt op. Ook schaatsen artiesten.