Vandalen maken einde aan luchtkussenpret in Hoofddorp

Een leeg luchtkussen en een kapot plafond aan het Genderenplein in winkelcentrum Floriande.

HOOFDDORP - Dagenlang konden kinderen zich uitleven op een groot luchtkussen in een lege winkelruimte aan het Genderenplein in Hoofddorp. Totdat nog onbekende vandalen deze week de stekkerdoos en het plafond vernielden.

Door Wessel Mekking - 6-1-2017, 16:38 (Update 6-1-2017, 17:07)

Jammer dat een spontane actie is uitgelopen op een teleurstelling, vindt initiatiefnemer Marco Honsbeek. Het was de bedoeling om vanwege de Kerstlichtjestocht in Floriande, op vrijdag 23 december, een springkussen neer te zetten op het plein in het winkelcentrum.

Maar omdat toen een harde wind werd voorspeld, leek hem de lege...