Dader aangehouden na steekpartij in Hoofddorp

Foto’s: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Op de Prinses Irenestraat in Hoofddorp is vrijdag een persoon met een scherp voorwerp gestoken. De dader is aangehouden.

Door Jan Balk - 6-1-2017, 14:58 (Update 6-1-2017, 15:02)

De politie onderzoekt de zaak.