Man uit Ermelo opgepakt voor steekincident Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Een 22-jarige man uit Ermelo is aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident in Nieuw-Vennep dat plaatsvond in de nieuwjaarsnacht.

Door Internetredactie - 5-1-2017, 8:49 (Update 5-1-2017, 8:58)

De man heeft zich zelf gemeld op het bureau. Hij is ingesloten voor verhoor en onderzoek.