’Tante Eef en tante Sjan zijn de beste’, vindt Zep

HAARLEMMERMEER - ,,Deze vechter verdient het’’, schrijft lezer An van Bentem op haar stemformulier. Haar stem in de verkiezing Haarlemmermeerder van het jaar 2016 gaat naar Jordy Onkenhout.

Door Richard Walraven - 5-1-2017, 7:25 (Update 5-1-2017, 7:25)

Jordy Onkenhout aan leiding in tussenstand Haarlemmermeerder van het jaar

Het Hoofddorpse voetbaltalent - dat op jeugdige leeftijd tot drie keer toe kanker overwon en zich nu met zijn Jojo Foundation inzet om de behandeling van andere kankerpatiënten in het Spaarne Gasthuis wat aangenamer te maken - kan bij meer lezers op sympathie rekenen. ,,Omdat hij mijn trainer is en een baas is’’, aldus Niek Harbers uit Hoofddorp.

Zep Spek uit Hoofddorp heeft een uitgesproken voorkeur voor Lisanne en Eveline de Wit. ,,Tante Eef en tante Sjan zijn de beste’’, schrijft hij over de zussen die in Kenia kinderen met het syndroom van Down hebben geholpen.

Moeder

Andere lezers zouden liefst vaker stemmen. Zoals PvdA-raadslid Fieneke Eveleens uit Rijsenhout: ’Ik gun het alle kandidaten, maar mag helaas maar één keer stemmen.’ Dat werd Elaine Veldema-Cooper. ’Elaine is de moeder van iedereen. Niet lullen maar poetsen.’

Roy Gerritsen uit Vijfhuizen heeft minder woorden nodig om duidelijk te maken waarom zijn stem naar dorpsgenoot Joris van der Kleij is gegaan. ’Mooi ventje’, schrijft hij.

Gemene deler in de ’stemverklaringen’ is vooral dat de kandidaten zich inzetten voor hun omgeving. Neem Ruud van Hecke: ’In de kille afstandelijke bankenwereld toont Ruud een groot hart voor de samenleving’, prijst Debby Albers uit Aalsmeer de voormalige directeur van de Rabobank Regio Schiphol.

,,Jan Schrama staat altijd voor iedereen klaar. Hij doet alles met volle overtuiging. Er is hem nooit iets te veel’’, is maar een kleine greep uit de vele loftuitingen aan het adres van de Venneper uit de koker van dorpsgenote Anita Luft.

En burgemeester Theo Weterings? ,,Goede vent!’’, stelt Ilse Jonker uit Nieuw-Vennep kort maar krachtig in het bijschrift van haar stem.

Barcelona

In totaal zijn er in enkele dagen tijd ruim 1700 stemmen uitgebracht. En niet alleen uit Haarlemmermeer. Er is zelfs vanuit Barcelona een stem geschonken. De meeste stemmen zijn voor Jordy Onkenhout. Joris van der Kleij en Ruud van Hecke zijn de nummers twee en drie in de tussenstand. Wie vindt dat Lisanne en Eveline de Wit, Elain Veldema, Jan Schrama of burgemeester Theo Weterings de Haarlemmermeerder van 2016 moet worden, moet vooral gaan stemmen. Zij zijn inmiddels op enige achterstand gezet.