Burenakkoord in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Haarlemmermeer krijgt mogelijk een burenakkoord. Kort gezegd: als de buren akkoord gaan met de bouwplannen, verstrekt de gemeente de benodigde vergunning.

Door Bart Boele - 4-1-2017, 17:08 (Update 4-1-2017, 17:08)

Toestemming versnelt het krijgen van bouwvergunning

Diverse gemeenten werken al met zo’n burenakkoord en dat lijkt Haarlemmermeer ook wel iets. Een burger die een dakkapel, erker of uitbreiding van zijn huis wil realiseren gaat dan in gesprek met zijn buren of die zich in de bouwplannen kunnen vinden.

De gemeente ziet er veel voordelen in. ,,Het burenakkoord is goed voor de burenrelatie, de kans dat de vergunning wordt verleend is groter, de vergunning kan sneller worden verleend en de kans op juridische procedures neemt af.’’

Dat past in de nieuwe visie van de overheid op hoe burgers met elkaar omgaan. Dat is ook wat men met de nieuwe Omgevingswet voor ogen heeft: eerst overleg en participeren met de buren om als overheid zo snel een besluit te kunnen nemen op een aanvraag.

Het burenakkoord is een vervolg op de zogenaamde flitsvergunning, het snel afgeven van een vergunning voor een activiteit waar niemand tegen is. Het CDA heeft daar in 2015 op aangedrongen en de gemeente heeft inmiddels stappen gezet in die richting.

In 2016 zijn er 46 flitsvergunningen verleend. Inmiddels heeft Haarlemmermeer een eigen systeem ontwikkeld voor de snelle afhandeling van omgevingsvergunningen.

Met dat systeem, Pronova, kan een aanvraag volledig digitaal worden afgehandeld. Vanaf februari 2017 is het systeem operationeel. Een aanvraagtermijn van acht weken kan dan binnen vier weken worden doorlopen. De gemeente verwacht daarmee tweehonderd tot 250 aanvragen per jaar te verwerken.

De omgevingsvergunning leent zich goed voor het nieuwe systeem omdat er wettelijke termijnen aangehouden moeten worden. Als de gemeente dat niet op tijd doet wordt de vergunning sowieso (van rechtswege) verleend en dat wil de gemeente niet. Er staat dus druk op de ketel om binnen de gestelde termijn de juiste vergunning te verlenen.