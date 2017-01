Burgemeester genomineerd als Haarlemmermeerder van het Jaar

Archieffoto Theo Weterings: ,,Ik doe alleen maar mijn werk.”

HOOFDDORP - Haarlemmermeer gaat met Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseren tot één gemeente. Burgemeester Theo Weterings was in de voorbereiding het gezicht van Haarlemmermeer.

Door Bart Boele - 4-1-2017, 15:12 (Update 4-1-2017, 15:12)

,,De grootste pré van Haarlemmermeer in het fusieproces is dat we een grote gemeente zijn met 26 kernen. Dat gaf ons een goede positie in de beautycontest’’, kijkt Weterings terug. ,,Wij hebben een grote stad en ruim twintig kleine, eigenzinnige kernen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude zag in dat het niet zelfstandig voort kan met vijf kleine kernen. Waarom zouden wij onze kernenstructuur dan niet aanbieden?’’

Uit het hoofd

Dat deed Haarlemmermeer, maar ook Velsen, Amsterdam en Haarlem waren in de race. Wanneer had Weterings, los van alle argumenten, het gevoel ’yes, het wordt Haarlemmermeer!’? ,,Bij de presentatie van Haarlemmermeer als fusiepartner kreeg ik van een raadslid uit Haarlemmerliede te horen ’Theo, jij bent de enige die alle argumenten uit het hoofd kan toelichten. Het is echt jouw verhaal’. Met een goed verhaal kun je overtuigen.’’

,,Het gevoel dat de keuze op Haarlemmermeer zou vallen had ik half juni na afloop van een vergadering in Halfweg’’, blikt de burgemeester terug. ,,Velsen, Haarlemmermeer en verrassend genoeg Amsterdam waren nog in de race. Het ging al snel tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Het was een close call. De verhouding in de gemeenteraad was 6-5. Toen wist ik: wij worden het. Dat bleek later die maand ook. Toen werd het 10-1.’’

Dansen op tafel

Blij was hij, natuurlijk. Maar voor Theo Weterings is zoiets geen reden om op de tafel te dansen. Ingetogen als hij is geniet hij op zijn eigen manier van zo’n moment. Hij legt gewoon en met plezier nog eens uit waarom Haarlemmermeer de beste keuze is van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Hij praat dan over de geschiedenis van Haarlemmermeer dat gewend was om binnen de Ringvaart te pionieren en het allemaal zelf te rooien.

Over de bewustwording van de afgelopen jaren om ook eens over de Ringvaart heen te kijken. Dan kan deze fusie wel worden gezien als kroon op die nieuwe aanpak.

De burgemeester kan Haarlemmermeer de beste noemen zonder iets onaardigs te zeggen over de andere kandidaten. De eigen voordelen benadrukken. Dat Haarlemmermeer dubbeldorpen gewend is, iets dat Velsen niet kan zeggen. Dat kleine dorpjes hun identiteit kunnen behouden, iets dat je in Amsterdam maar moet afwachten. Dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude als geheel een nieuwe toekomst zocht zonder Spaarndam aan Haarlem af te staan.

Tja en dat Haarlem nu probeert alsnog Spaarndam-Oost los te weken, daar vindt hij als burgemeester niks van. ,,Haarlem wist dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als geheel wilde fuseren. De vorige burgemeester had daar een mening over, maar uiteindelijk heeft Haarlem gezegd ’wij doen ook mee’. Haarlem had zich ook kunnen terugtrekken.’’

En dan schrikt de burgemeester een beetje van zijn eigen losheid. ,,Ik geloof dat ik nu eigenlijk al iets teveel heb gezegd’’, klinkt het. En dat terwijl de burgemeester alleen maar in de verleden tijd heeft gesproken.

De toekomst, daar gaat het om. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer die zich per 1 januari 2019 uitstrekt van Buitenkaag tot Buitenhuizen. De gemeente die zich sterker kan profileren in de regio dankzij de ligging aan het Noordzeekanaal. De gemeente die vanaf 2019 een burgemeester nodig heeft en dat zou best eens Theo Weterings kunnen worden.